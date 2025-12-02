Украина отрицает причастность к удару по танкеру РФ возле Турции: Могла инсценировать Москва
Украина отрицает свою причастность к атаке на российский танкер вблизи побережья Турции 2 декабря, заявив о возможной провокации страны-агрессора. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий в соцсети X.
"Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые обвинения такого рода со стороны российской пропаганды", – написал чиновник.
Тихий отметил, что заявленный маршрут этого судна, которое шло из РФ в Грузию через исключительную экономическую зону Турции, "не имеет смысла и наводит на мысль, что Россия могла инсценировать всю эту ситуацию" (из РФ в Грузию можно добраться морем и через собственные воды этих двух стран. – Ред.)
Во вторник, 2 декабря, танкер под флагом страны-агрессора MIDVOLGA-2 заявил об атаке у побережья Турции.
Ранее, вечером 28 ноября, морская администрация страны сообщила о взрывах на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" страны-агрессора.
На следующий день собеседник в Службе безопасности Украины подтвердил LIGA.net, что поражение этих судов оккупантов осуществили его спецслужба и Военно-морские силы ВСУ.
"Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на $70 млн и помогали Кремлю обходить международные санкции", – подчеркивал собеседник.
На эту атаку МИД Турции выразил "беспокойство", а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это "тревожным обострением".
Пока Украина официально не признавала этих атак, а Турция напрямую не обвиняла Киев.
- Также 1 декабря также стало известно, что в конце ноября взрывы были на еще одном танкере, причастном к перевозкам российской нефти, – инцидент произошел вблизи побережья Африки.
