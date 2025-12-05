Болгарія направила вертоліт і флот для порятунку пошкодженого танкера РФ, але завадила погода

Танкер "тіньового флоту" запросив евакуацію після атаки і став на якір приблизно за 2 км від узбережжя Болгарії

Танкер "Кайрос" (Фото:vesselfinder)

У Болгарії біля берега міста Ахтопол почали операцію з порятунку одного з російських суден "тіньового флоту", які були пошкоджені в Чорному морі на початку грудня. Про це повідомило міністерство транспорту і сполучення країни.

Рятувальну операцію в територіальних водах Болгарії намагалися провести силами морської адміністрації, прикордонної поліції та військово-морського флоту.

Читайте також Війна на Чорному морі знову стає активним фактором світової політики

5 грудня служби морського спостереження і контролю встановили, що судно увійшло в територіальні води Болгарії, але не реагувало на спроби зв'язатися з ним. У результаті близько 13:50 вдалося підтвердити, що це підсанкційний танкер "Кайрос" із 10 людьми на борту. Ближче до вечора від екіпажу надійшов запит на евакуацію.

На місце направили катер Головного управління прикордонної поліції та вертоліт Військово-морських сил. О 16:35 судно кинуло якір приблизно за одну морську милю (близько 1,8 км) на схід від Ахтополя і зупинило рух. Через шторм у морі, що сягнув чотирьох балів, операцію з порятунку було зупинено – танкер перебуває під постійним наглядом.

У болгарському міністерстві повідомили, що спеціалізована група прикордонної поліції готова вирушити до судна, а два буксири готові приєднатися до операції, щойно стабілізується погода.

Ахтопол (скриншот мапи)