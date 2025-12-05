Болгария направила вертолет и флот для спасения поврежденного танкера РФ, но помешала погода

Танкер "теневого флота" запросил эвакуацию после атаки и стал на якорь примерно в 2 км от побережья Болгарии

Танкер "Кайрос" (Фото:vesselfinder)

В Болгарии возле берега города Ахтопол начали операцию по спасению одного из российских судов "теневого флота", которые были повреждены в Черном море в начале декабря. Об этом сообщило министерство транспорта и сообщения страны.

Спасательную операцию в территориальных водах Болгарии пытались провести силами морской администрации, приграничной полиции и военно-морского флота.

Читайте также Война на Чёрном море снова становится активным фактором мировой политики

5 декабря службы морского наблюдения и контроля установили, что судно вошло в территориальные воды Болгарии, но не реагировало на попытки связаться с ним. В результате около 13:50 удалось подтвердить что это подсанкционный танкер "Кайрос" с 10 людьми на борту. Ближе к вечеру от экипажа поступил запрос на эвакуацию.

На место направили катер Главного управления пограничной полиции и вертолет Военно-морских сил. В 16:35 судно бросило якорь примерно в одной морской миле (около 1,8 км) к востоку от Ахтополя и остановило движение. Из-за шторма в море, достигшего четырех баллов, операция по спасению была остановлена – танкер находится под постоянным наблюдением.

В болгарском министерстве сообщили, что специализированная группа пограничной полиции готова отправиться к судну, а два буксира готовы присоединиться к операции, как только стабилизируется погода.

Ахтопол (скриншот карты)