Болгария направила вертолет и флот для спасения поврежденного танкера РФ, но помешала погода
В Болгарии возле берега города Ахтопол начали операцию по спасению одного из российских судов "теневого флота", которые были повреждены в Черном море в начале декабря. Об этом сообщило министерство транспорта и сообщения страны.
Спасательную операцию в территориальных водах Болгарии пытались провести силами морской администрации, приграничной полиции и военно-морского флота.
5 декабря службы морского наблюдения и контроля установили, что судно вошло в территориальные воды Болгарии, но не реагировало на попытки связаться с ним. В результате около 13:50 удалось подтвердить что это подсанкционный танкер "Кайрос" с 10 людьми на борту. Ближе к вечеру от экипажа поступил запрос на эвакуацию.
На место направили катер Главного управления пограничной полиции и вертолет Военно-морских сил. В 16:35 судно бросило якорь примерно в одной морской миле (около 1,8 км) к востоку от Ахтополя и остановило движение. Из-за шторма в море, достигшего четырех баллов, операция по спасению была остановлена – танкер находится под постоянным наблюдением.
В болгарском министерстве сообщили, что специализированная группа пограничной полиции готова отправиться к судну, а два буксира готовы присоединиться к операции, как только стабилизируется погода.
- 29 ноября стало известно, что СБУ и Военно-морские силы поразили два танкера "теневого флота" оккупантов в Черном море.
- Вечером 1 декабря Турция сообщила об атаке на третье за последние дни судно "теневого флота" РФ Mersin под панамским флагом неподалеку Дакара (Сенегал) на западном побережье Африки.
- 2 декабря сообщалось об атаке на еще один танкер "теневого флота" РФ, который шел в Грузию с грузом подсолнечного масла.
- В Украине отрицают причастность к удару по танкеру РФ возле Турции и не исключают, что это могла инсценировать Москва.
- Из-за ситуаций в Черном море Турция вызвала представителей Украины и России.
