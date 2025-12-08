В ВМС ответили на угрозы Путина "отрезать" Украину от моря – нет такой возможности
Несмотря на угрозы России "отрезать" Украину от Черного моря, у врага нет возможности вернуть ситуацию в акватории, которая была в 2023 году, когда россияне запугивали корабли. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Россия не смогла подойти к украинскому побережью в 2022 году, не сможет это сделать и сейчас.
"Если это не удалось сделать в 2022 году, когда они имели минимум на пять больших десантных кораблей больше, то почему это должно стать возможным сейчас? Тем более системы береговой обороны с нашей стороны существенно изменились, в частности, "Нептуны", которые "передают приветы" стратегической авиации РФ в Таганроге", – говорит военный.
По его словам, заявления об "отрезании" Украины от моря похожи на типичную риторику российского диктатора. Но для тех, кто рассказывает о "продвижении на юге", Плетенчук напомнил о наличии "существенных" природных водных препятствий: рек Днепр и Южный Буг, а также Тилигульского лимана.
"Поэтому сказать, что здесь и сейчас у них есть возможность хотя бы выйти в море, вернуться к ситуации 2023 года, когда они перекрывали участки и гражданское судоходство, то сейчас, пожалуй, нет", – подчеркнул спикер ВМС.
Перед этим, 2 декабря, во время общения с журналистами российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ может "отрезать" Украину от моря в ответ на атаки морских дронов на танкеры теневого флота в акватории Черного моря.
- В конце ноября были поражены два танкера теневого флота захватчиков. Собеседник LIGA.net в СБУ сообщал, что это осуществили его спецслужба и Военно-морские силы, но официально это не признавалось.
- 2 декабря танкер под флагом страны-агрессора MIDVOLGA-2 заявил об атаке у побережья Турции.
- Также взрывы были на еще одном танкере, причастном к перевозкам российской нефти, – инцидент произошел вблизи побережья Африки.
- 4 декабря из-за атак на Черном море Турция вызвала представителей Украины и России.
- 5 декабря Болгария направила вертолет и флот для спасения поврежденного танкера РФ, но помешала погода. Впоследствии стало известно, что турецкий буксир "по неизвестным причинам" бросил танкер в болгарских водах.
