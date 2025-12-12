Ворог атакував ще один порт – в Одесі, є поранений: відео

Пожежа в порту (Фото: ДСНС Одеської області)

12 грудня Росія атакувала не тільки порт у Чорноморську Одеської області, а й порт в Одесі. Є поранена людина, повідомив міністр розвитку громад Олексій Кулеба.

Окупанти вдарили балістичними ракетами та безпілотниками "шахед". В одеському порту був поранений працівник приватної компанії, йому надають медичну допомогу. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач.

У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. На борту одного із суден виникла пожежа, на місці працювали аварійні служби.

"Удар спрямований по цивільній логістиці та торговельному судноплавству. Росія системно атакує портову інфраструктуру, яка забезпечує перевезення продовольства та вантажів для світових ринків", – зазначив Кулеба.

Наразі фахівці оцінюють стан об’єктів і суден. Необхідні відновлювальні заходи вже розпочаті у взаємодії з портовими адміністраціями та екстреними службами. Міністр наголосив, що після атак по цивільних портах міжнародна спільнота має посилити захист судноплавства та тиск на Росію.