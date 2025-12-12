Турция просит прекратить огонь после атаки РФ по судну в Черноморске. Власти заявили о новом ударе

Вечером 12 декабря враг повторно ударил по портовой инфраструктуре, которая уже была атакована сегодня

Спасатели тушат пожар в порту 12 декабря (Фото: ГСЧС)

Турция прокомментировала атаку России на судно с ее флагом в порту Черноморска в Одесской области – настаивает на прекращении огня. А глава военной областной администрации Олег Кипер сообщил о новом ударе.

В заявлении турецкого министерства иностранных дел подтвердили, что судно принадлежало турецкой компании. Эта атака, по их словам, только подчеркивает опасения Турции касательно морской безопасности и свободы судоходства в Черном море.

По предварительным данным, никто не пострадал. Экипаж и водители грузовиков, находившиеся на борту судна, эвакуируются. Генконсульство Турции в Одессе следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку своим гражданам.

"В связи с этим мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и о прекращении сторонами нападений на энергетическую и портовую инфраструктуру во избежание эскалации", – заявили в МИД Турции.

Тем временем Кипер около 23:00 сообщил о новой атаке россиян на Одесский регион, снова есть повреждение объекта портовой инфраструктуры и пожар. На месте работают спасатели, информация о погибших и пострадавших не поступала.

"Это уже вторая атака по этому объекту за сегодня, в который раз подчеркивает умышленный характер вражеских ударов по гражданской инфраструктуре региона", – подчеркнул глава ОВА.

Атака на порт в Черноморске 12 декабря (Фото: ГСЧС)