РФ атакувала Україну "Кинджалами", "Іскандерами", "Калібрами" і дронами: звіт ППО

Сили оборони протидіяли 430 з 495 цілей РФ, однак є влучання у 18 локаціях

Російський МіГ-31К з ракетою "Кинджал" (Ілюстративне фото: EPA)

Під час нової атаки окупанти застосували сукупно понад чотири сотні дронів та ракет проти України – захисникам вдалося збити більшість, але є десятки влучань. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 13 грудня (з 18:00 12 грудня) противник завдав чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Одещина", – йдеться у повідомленні.

Всього українські військові виявили та супроводили 495 цілей РФ. Йдеться про 30 ракет та сотні БпЛА різних типів:

→ 465 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" (близько 270 з них – саме "шахеди") з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда і Гвардійське у тимчасово окупованому Криму;

→ чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", запущені з Тульської та Тамбовської областей;

→ п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Криму;

→ п'ять крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області;

→ 16 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного та Каспійського морів.

Напад відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони – попередньо, на 12:00 захисники збили або подавили 417 безпілотників різних типів, чотири крилаті ракети "Іскандер-К" та дев'ять "Калібрів".

Однак зафіксовано влучання восьми ракет та 33 дронів у 18 місцях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Окрім цього, шість ракет не досягли своїх цілей – захисники уточнюють місця їх падіння, зазначають Повітряні сили.