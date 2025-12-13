РФ атаковала Украину "Кинжалами", "Искандерами", "Калибрами" и дронами: отчет ПВО

Силы обороны противодействовали 430 из 495 целей РФ, однако есть попадания в 18 локациях

Российский МиГ-31К с ракетой "Кинжал" (Иллюстративное фото: EPA)

Во время новой атаки оккупанты применили совокупно более четырех сотен дронов и ракет против Украины – защитникам удалось сбить большинство, но есть десятки попаданий. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 13 декабря (с 18:00 12 декабря) противник нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара – Одесская область", – говорится в сообщении.

Всего украинские военные обнаружили и сопроводили 495 целей РФ. Речь идет о 30 ракетах и сотнях БпЛА различных типов:

→ 465 ударных дронов типа Shahed, Гербера (около 270 из них – именно "шахэды") с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск в России и Чауда и Гвардейское во временно оккупированном Крыму;

→ четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", запущенные из Тульской и Тамбовской областей;

→ пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Крыма;

→ пять крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области;

→ 16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей.

Нападение отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны – предварительно, на 12:00 защитники сбили или подавили 417 беспилотников различных типов, четыре крылатые ракеты "Искандер-К" и девять "Калибров".

Однако зафиксировано попадание восьми ракет и 33 дронов в 18 местах, а также падение обломков на трех локациях.

Кроме этого, шесть ракет не достигли своих целей – защитники уточняют места их падения, отмечают Воздушные силы.