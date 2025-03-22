Зеленський відвідав Донетчину та заслухав доповіді про успіхи "Лінії дронів"

Президент, серед іншого, нагородив військових, які тримають оборону в цьому регіоні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських захисників у Донецькій області. Відео робочого візиту він опублікував у мережі.

За словами президента, він відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" та зустрівся із командирами "Лінії дронів", яка об'єднала "найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ".

"Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами", – повідомив він.

Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли Зеленському про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції у Курській області, а також на Донецькому й інших важливих напрямках.

Фото: Офіс президента

Також президент відвідав 59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем ім. Якова Гандзюка. Заслухав доповідь від військових про обстановку в смузі відповідальності, застосування дронів, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно.

"Поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів, потреб в окремих типах озброєння й техніки", – повідомив Зеленський.