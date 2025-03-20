Зеленський прибув з візитом до Норвегії

Літак Володимира Зеленського (Фото: ЕРА / Lise Aserud)

Президент Володимир Зеленський 20 березня прибув з візитом до Норвегії. Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.

Зазначається, що літак президента щойно приземлився у Норвегії. Прем'єр Йонас Гар Стьоре привітав Зеленського та наголосив на підтримці України.

"Норвегія підтримує зусилля щодо досягнення стійкого та справедливого миру в Україні. Я з нетерпінням чекаю на плідні переговори щодо того, як Норвегія може найкраще допомогти Україні, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – сказав він.

У пресслужбі уряду Норвегії повідомили, що Зеленський та Стьоре проведуть сьогодні кілька зустрічей. Міністр фінансів Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде та міністр оборони Торе Сандвік також візьмуть участь у робочій зустрічі разом з делегацією, яка супроводжує президента України.

20 листопада 2024 року міністр оборони Умєров обговорив з міністром оборони Данії Поульсеном збільшення обсягу військової підтримки України до 2,2 млрд євро у 2025 році.

23 лютого 2025 року Швеція заявила про передання Україні систем ППО та нових ракет для них.

24 лютого Норвегія оголосила про 300 млн євро інвестицій у промисловість України, особливо на виробництво дронів.

6 березня 2025 року прем'єр-міністр Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні та витрат на оборону.