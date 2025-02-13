Норвегія закупить у Штатів засоби ППО для України

Не уточнюється, про яке саме озброєння йдеться

Прапор Норвегії (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Норвегія надасть Україні на суму близько $78 млн засоби протиповітряної оборони, які придбає у США, повідомив уряд королівства.

Під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" Норвегія поінформувала міністра оборони України Рустема Умєрова, що надасть більше засобів ППО.

Озброєння планують закупити у Сполучених Штатів. Не уточнюється, про які саме засоби йдеться.

Ці кошти є частиною $1,663 млрд, які Норвегія планує використати на підтримку України у 2025 році за програмою Нансена.

У 2024-му королівство надало Україні засобів ППО на суму близько $391,4 млн, зазначив голова оборонного відомства Торе Оншуус Сандвік.

ДОВІДКА Програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) – норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 років. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щороку відповідно до потреб України.



Норвегія спільно зі Штатами розробила та виготовляє комплекси протиповітряної оборони NASAMS, котрі Україна Програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) – норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 років. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щороку відповідно до потреб України.Норвегія спільно зі Штатами розробила та виготовляє комплекси протиповітряної оборони NASAMS, котрі Україна вже отримувала від партнерів

У січні Норвегія оголосила, що в поточному році спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – на понад 2 млрд євро для України.

Умєров заявив про розширення співробітництва з норвезькою оборонною компанією Kongsberg, розробником та постачальником в Україну мобільних ЗРК NASAMS.



