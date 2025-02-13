Норвегия закупит у Штатов средства ПВО для Украины

Не уточняется, о каком именно вооружении идет речь

Флаг Норвегии (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Норвегия предоставит Украине на сумму около $78 млнсредства противовоздушной обороны , которые купит у США, сообщило правительство королевства.

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В ходе заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" Норвегия проинформировала министра обороны Украины Рустема Умерова, что предоставит больше средств ПВО.

Вооружение планируется закупить у Соединенных Штатов. Не уточняется, о каких именно средствах идет речь.

Эти средства являются частью $1,663 млрд., которые Норвегия планирует использовать в поддержку Украины в 2025 году по программе Нансена.

В 2024 году королевство предоставило Украине средств ПВО на сумму около $391,4 млн, отметил глава оборонного ведомства Торе Оншуус Сандвик.

СПРАВКА Программа поддержки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) – норвежская гражданская и военная программа поддержки на сумму 75 млрд норвежских крон на период 2023-2027 годов. Распределение между гражданской и военной поддержкой определяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.



Норвегия совместно со Штатами разработала и производит комплексы противовоздушной обороны NASAMS, которые Украина Программа поддержки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) – норвежская гражданская и военная программа поддержки на сумму 75 млрд норвежских крон на период 2023-2027 годов. Распределение между гражданской и военной поддержкой определяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.Норвегия совместно со Штатами разработала и производит комплексы противовоздушной обороны NASAMS, которые Украина уже получала от партнеров

В январе Норвегия объявила, что в текущем году направит наибольшую военную помощь в своей истории – более чем на 2 млрд евро для Украины.

Умеров заявил о расширении сотрудничества с норвежской оборонной компанией Kongsberg, разработчиком и поставщиком в Украину мобильных ЗРК NASAMS.