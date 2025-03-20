Зеленский прибыл с визитом в Норвегию

Самолет Владимира Зеленского (Фото: ЕРА / Lise Aserud)

Президент Владимир Зеленский 20 марта прибыл с визитом в Норвегию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Отмечается, что самолет президента только что приземлился в Норвегии. Премьер Йонас Гар Стере приветствовал Зеленского и отметил поддержку Украины.

"Норвегия поддерживает усилия для достижения устойчивого и справедливого мира в Украине. Я с нетерпением жду плодотворных переговоров о том, как Норвегия может лучше помочь Украине, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – сказал он.

В пресс-службе правительства Норвегии сообщили, что Зеленский и Стере проведут сегодня несколько встреч. Министр финансов Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Эспен Барт Эйде и министр обороны Торе Сандвик также примут участие в рабочей встрече вместе с делегацией, сопровождающей президента Украины.

20 ноября 2024 года министр обороны Умеров обсудил с министром обороны Дании Поульсеном увеличение объема военной поддержки Украины до 2,2 млрд евро в 2025 году.

23 февраля 2025 года Швеция заявила о передаче Украине систем ПВО и новых ракет для них.

24 февраля Норвегия объявила о 300 млн евро инвестиций в промышленность Украины, особенно на производство дронов.

6 марта 2025 года премьер-министр Норвегии поддержал увеличение помощи Украине и расходов на оборону.