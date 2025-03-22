Зеленский посетил Донетскую область и заслушал доклады об успехах "Линии дронов"

Президент, среди прочего, наградил военных, держащих оборону в этом регионе

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских защитников в Донецкой области. Видео рабочего визита он опубликовал в сети.

По словам президента, он посетил командный пункт тактической группы "Покровск" и встретился с командирами "Линии дронов", объединившей "лучшие беспилотные подразделения ВСУ".

"Заслушал доклад об обороне Покровского направления, оперативной обстановке, выполнении задач. Отметил наших воинов государственными наградами", – сообщил он.

Командиры Мадяр, Ахиллес, Хасан, Верес и Земляк доложили Зеленскому о первых результатах работы "Линии дронов" во время операции в Курской области, а также в Донецком и других важных направлениях.

Фото: Офис президента

Также президент посетил 59-ю отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем им. Якова Гандзюка. Заслушал доклад от военных об обстановке в полосе ответственности, применении дронов, средств РЭБ и роботизированных комплексов, которые бригада производит самостоятельно.

"Пообщался с командирами подразделений о наборе и обучении новых пилотов, потребностях в отдельных типах вооружения и техники", – сообщил Зеленский.

20 марта Зеленский прибыл с визитом в Норвегию.

21 марта Зеленский сообщил, что на встрече в Саудовской Аравии обсудят детали прекращения дальнобойных ударов .

27 марта Зеленский посетит встречу "коалиции желающих", на которой определят гарантии безопасности для Украины.