Россия отказалась обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре Украины – ОП

По словам замруководителя ОП Игоря Жовквы, Украина настаивала, чтобы гражданская инфраструктура также включалась в соглашение о частичном перемирии

Игорь Жовква (Фото: Офис президента)

В ходе переговоров в Саудовской Аравии российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня по гражданской инфраструктуре Украины, утверждая, что не имеет на это соответствующего мандата. Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал в интервью Укринформу.

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По его словам, Украина настаивала, чтобы гражданская инфраструктура также включалась в соглашение о частичном перемирии.

"Действительно, мы отдельно говорили о гражданской инфраструктуре – о жилых домах, школах, детских садах и т.д. Что сделала Россия? В течение переговоров, насколько мы понимаем из информации американской стороны, они вообще отказались говорить о гражданской инфраструктуре, рассказывая американской делегации, что не имеют мандата для обсуждения этого вопроса", – рассказал он.

Относительно энергетической инфраструктуры, отметил он, 25 марта россияне опубликовали свой список объектов, который значительно меньше и более ограниченный, нежели украинский.

"Американская сторона не согласовывала этот список, потому что, опять же, как и заявление о якобы каких-то условиях перемирия на Черном море, она вышла только на русском языке. Ее нет на сайте Белого дома или Государственного департамента США. Это какой-то список, составленный россиянами в соответствии с их пожеланиями", – подытожил замруководителя.