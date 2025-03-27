Россия отказалась обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре Украины – ОП
В ходе переговоров в Саудовской Аравии российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня по гражданской инфраструктуре Украины, утверждая, что не имеет на это соответствующего мандата. Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал в интервью Укринформу.
По его словам, Украина настаивала, чтобы гражданская инфраструктура также включалась в соглашение о частичном перемирии.
"Действительно, мы отдельно говорили о гражданской инфраструктуре – о жилых домах, школах, детских садах и т.д. Что сделала Россия? В течение переговоров, насколько мы понимаем из информации американской стороны, они вообще отказались говорить о гражданской инфраструктуре, рассказывая американской делегации, что не имеют мандата для обсуждения этого вопроса", – рассказал он.
Относительно энергетической инфраструктуры, отметил он, 25 марта россияне опубликовали свой список объектов, который значительно меньше и более ограниченный, нежели украинский.
"Американская сторона не согласовывала этот список, потому что, опять же, как и заявление о якобы каких-то условиях перемирия на Черном море, она вышла только на русском языке. Ее нет на сайте Белого дома или Государственного департамента США. Это какой-то список, составленный россиянами в соответствии с их пожеланиями", – подытожил замруководителя.
- 25 марта в Саудовской Аравии завершилась очередная встреча между делегациями США и Украины. Глава Минобороны Умеров подчеркнул, что перемещение Россией военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренности о перемирии на море.
- Москва потребовала снять ряд санкций для согласования прекращения огня в Черном море.
- Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят требования России после того, как та "в принципе" согласилась на прекращение огня в Черном море с Украиной для обеспечения судоходства. По его словам, среди требований России – отмена некоторых санкций Евросоюза.