Росія відмовилась обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі України – ОП
Під час переговорів у Саудівській Аравії російська делегація відмовилася обговорювати припинення вогню по цивільній інфраструктурі України, стверджуючи, що не має на це відповідного мандату. Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів у інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, Україна наполягала, щоб цивільна інфраструктура також включалася до угоди про часткове перемир'я.
"Дійсно, ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру – про житлові будинки, школи, дитячі садки тощо. Що зробила Росія? Протягом переговорів, наскільки ми розуміємо з інформації американської сторони, вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американській делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання", – розповів Жовква.
Щодо енергетичної інфраструктури, зазначив він, 25 березня росіяни опублікували свій список об'єктів, який значно менший і обмеженіший за український.
"Американська сторона не погоджувала цей список, тому що, знову ж таки, як і заява про нібито якісь умови перемир'я на Чорному морі, вона вийшла лише російською мовою. Її немає на сайті Білого дому чи Державного департаменту США. Це якийсь список, складений росіянами відповідно до їхніх побажань", – підсумував заступник керівника ОП.
- 25 березня у Саудівській Аравії завершилася чергова зустріч між делегаціями США та України. Глава Міноборони Умєров наголосив, що переміщення Росією військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням домовленості про перемир'я на морі.
- Москва висунула вимогу зняти низку санкцій для погодження припинення вогню в Чорному морі.
- Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати розглянуть вимоги Росії після того, як та "в принципі" погодилася на припинення вогню в Чорному морі з Україною для убезпечення судноплавства. За його словами, серед вимог Росії – скасування деяких санкцій Євросоюзу.