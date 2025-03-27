Стармер: Путін показав, що він не є серйозним гравцем у мирних переговорах

Кір Стармер (Фото: ЕРА/CHRIS J. RATCLIFFE)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважає російського диктатора Володимира Путіна "несерйозним гравцем" у мирних переговорах. Його цитує французька газета Le Figaro.

"На відміну від Зеленського Путін показав, що він не є серйозним гравцем у цих мирних переговорах", – сказав глава британського уряду.

Стармер заявив, що російський диктатор маніпулює питанням припинення вогню в Чорному морі, попри добросовісні зусилля всіх сторін. Британський прем'єр підкреслив, що Росія продовжує завдавати руйнівних ударів по Україні.

"Його [Путіна] обіцянки порожні", – додав Стармер.