Стармер: Путін показав, що він не є серйозним гравцем у мирних переговорах
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважає російського диктатора Володимира Путіна "несерйозним гравцем" у мирних переговорах. Його цитує французька газета Le Figaro.
"На відміну від Зеленського Путін показав, що він не є серйозним гравцем у цих мирних переговорах", – сказав глава британського уряду.
Стармер заявив, що російський диктатор маніпулює питанням припинення вогню в Чорному морі, попри добросовісні зусилля всіх сторін. Британський прем'єр підкреслив, що Росія продовжує завдавати руйнівних ударів по Україні.
"Його [Путіна] обіцянки порожні", – додав Стармер.
- 25 березня у Саудівській Аравії завершилася чергова зустріч між делегаціями США та України. Глава Міноборони Умєров наголосив, що переміщення Росією військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням домовленості про перемир'я на морі.
- 27 березня заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська делегація відмовилася обговорювати припинення вогню по цивільній інфраструктурі України, стверджуючи, що не мають на це відповідного мандату.