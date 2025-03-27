Стармер анонсував новий "Рамштайн" на 11 квітня
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 11 квітня, замість США його очолить Велика Британія. Про це повідомив прем'єр Кір Стармер на пресконференції за підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі, передає The Guardian.
За його словами, наступний "Рамштайн" очолюватиме міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Стармер наголосив, що союзники мають спрямувати Україні більше військової допомоги та "підтримати у боротьбі" проти Росії.
"Бо мир настає завдяки силі. Це був один із головних меседжів, підкріплений і підкреслений на зустрічі сьогодні", – сказав глава британського уряду.
- 12 лютого 2025 року у Брюсселі пройшло засідання формату "Рамштайн" під головуванням міністра оборони Британії Гілі. До того, як Трамп прийшов до влади, у групі головували США.
- 6 березня голова німецького Міноборони Пісторіус повідомив, що його країна разом із Британією перейняли на себе головування у "Рамштайні".
- 16 березня президент Зеленський заявив, що наступне засідання Контактної групи також відбудеться у Брюсселі.