Стармер анонсував новий "Рамштайн" на 11 квітня

Кір Стармер (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 11 квітня, замість США його очолить Велика Британія. Про це повідомив прем'єр Кір Стармер на пресконференції за підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі, передає The Guardian.

За його словами, наступний "Рамштайн" очолюватиме міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Стармер наголосив, що союзники мають спрямувати Україні більше військової допомоги та "підтримати у боротьбі" проти Росії.

"Бо мир настає завдяки силі. Це був один із головних меседжів, підкріплений і підкреслений на зустрічі сьогодні", – сказав глава британського уряду.