Украина и страны Европы договорились расширить доступ к разведданным – Зеленский

Речь идет о доступе к соответствующим технологиям и спутникам, которые есть у партнеров

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На встрече "коалиции желающих" в Париже Украина договорилась с европейскими партнерами о расширении доступа к их разведывательным данным. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

Глава государства сообщил, что такая договоренность достигнута с некоторыми странами, но отказался уточнить.

По словам Зеленского, расширение доступа Украины к разведданным – это именно европейская инициатива.

Речь идет о доступе к соответствующим технологиям и спутникам, у которых есть партнеры, пояснил президент.