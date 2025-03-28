Украина и страны Европы договорились расширить доступ к разведданным – Зеленский
На встрече "коалиции желающих" в Париже Украина договорилась с европейскими партнерами о расширении доступа к их разведывательным данным. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.
Глава государства сообщил, что такая договоренность достигнута с некоторыми странами, но отказался уточнить.
По словам Зеленского, расширение доступа Украины к разведданным – это именно европейская инициатива.
Речь идет о доступе к соответствующим технологиям и спутникам, у которых есть партнеры, пояснил президент.
- 4 и 5 марта, после спора с Зеленским в Белом доме, Трамп временно приостановил военную помощь и обмен разведданными с Украиной.
- В то же время спецпосланник Трампа Виткофф заявлял, что Штаты не закрывали доступ к разведывательной информации, в которой Украина нуждается для защиты и обороны. Источники CNN заявляли, что американцы "сократили" обмен любой информацией, которую украинские силы могли бы использовать для ударов по россиянам.
- США возобновили помощь и обмен разведданными с Украиной только после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Речь идет о пакетах военной помощи, оглашенных еще предыдущей администрацией Байдена.