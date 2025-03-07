Штаты продолжили передавать разведданные, необходимые Украине для защиты – CNN
Соединенные Штаты все еще делятся с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, однако "сократили" обмен любой информацией, которую украинские силы могли бы использовать для ударов по россиянам. Об этом заявляет телеканал CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников по оборонному сектору.
США не хотят, чтобы их считали теми, кто активно помогает Украине наносить удары по РФ, и именно поэтому поставки военной помощи были приостановлены в начале этой недели, рассказали собеседники.
Однако, добавили они, Штаты также не собираются скрывать информацию, которая могла бы помочь Украине защитить себя.
Также источники отметили, что система спутниковой связи Starlink, которую украинские военные используют на фронте, все еще работает.
- 4 марта президент США Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины.
- 5 марта Штаты поставили на паузу передачу разведывательных данных Украине. Министр обороны Умеров заявил, что Украина уже работает над альтернативами.
- 7 марта Трамп объяснил, что решил заморозить военную помощь Украине, чтобы убедиться в ее желании договориться о завершении войны.