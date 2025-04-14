Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео
Последствия атаки БпЛА в Одессе (Фото: Facebook Геннадия Труханова)

В результате атаки российских ударных беспилотников вечером 13 апреля в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, повреждена операционная. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Воздушная тревога в Одессе началась с 21:48 и длилась час, в это время в городе слышались взрывы.

Пациенты больницы не пострадали.

Повреждены также жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

Известно о пяти пострадавших.

Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео
Фото: Геннадий Труханов
Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео
Фото: Геннадий Труханов
Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео
Фото: Геннадий Труханов
Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео
Фото: Геннадий Труханов
Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео
Фото: Геннадий Труханов
Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео
Фото: Геннадий Труханов

Также одесские коммунальщики показали фото ликвидации последствий вражеской атаки на город.

Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео
Фото: ЖКС Одессы
Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео
Фото: ЖКС Одессы
Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео
Фото: ЖКС Одессы

ДОПОЛНЕНО В 08:15. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате попаданий в Одесской области возникли пожары по нескольким адресам, их оперативно ликвидировали.

Известно уже о семи пострадавших.

  • Днем 13 апреля Россия нанесла двойной удар "Искандерами" по центру Сум, убив более 30 человек и ранив около 70.
  • Рано утром 14 апреля Россия нанесла дроновый удар по Харькову. Загорелись складские помещения, огонь охватил 1000 кв. м.
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