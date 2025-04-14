Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео

Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видеодополнено
В результате атаки российских ударных беспилотников вечером 13 апреля в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, повреждена операционная. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Воздушная тревога в Одессе началась с 21:48 и длилась час, в это время в городе слышались взрывы.
Пациенты больницы не пострадали.
Повреждены также жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.
Известно о пяти пострадавших.
Также одесские коммунальщики показали фото ликвидации последствий вражеской атаки на город.
ДОПОЛНЕНО В 08:15. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате попаданий в Одесской области возникли пожары по нескольким адресам, их оперативно ликвидировали.
Известно уже о семи пострадавших.
- Днем 13 апреля Россия нанесла двойной удар "Искандерами" по центру Сум, убив более 30 человек и ранив около 70.
- Рано утром 14 апреля Россия нанесла дроновый удар по Харькову. Загорелись складские помещения, огонь охватил 1000 кв. м.