Одесса. Российские дроны повредили операционную, дома и СТО – фото и видео

Пять человек пострадали в результате очередного налета российских ударных БпЛА в Одессу

Последствия атаки БпЛА в Одессе (Фото: Facebook Геннадия Труханова)

В результате атаки российских ударных беспилотников вечером 13 апреля в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, повреждена операционная. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Воздушная тревога в Одессе началась с 21:48 и длилась час, в это время в городе слышались взрывы.

Пациенты больницы не пострадали.

Повреждены также жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

Известно о пяти пострадавших.

Фото: Геннадий Труханов

Фото: Геннадий Труханов

Фото: Геннадий Труханов

Фото: Геннадий Труханов

Фото: Геннадий Труханов

Фото: Геннадий Труханов

Также одесские коммунальщики показали фото ликвидации последствий вражеской атаки на город.

Фото: ЖКС Одессы

Фото: ЖКС Одессы

Фото: ЖКС Одессы

ДОПОЛНЕНО В 08:15. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате попаданий в Одесской области возникли пожары по нескольким адресам, их оперативно ликвидировали.

Известно уже о семи пострадавших.