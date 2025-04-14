Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео

Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відеодоповнено
Внаслідок атаки російських ударних безпілотників ввечері 13 квітня в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечено операційну. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Повітряна тривога в Одесі почалася з 21:48 і тривала годину, в цей час у місті було чути вибухи.
Пацієнти лікарні не постраждали.
Пошкоджено також житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки.
Відомо про п’ятьох постраждалих.
Також одеські комунальники показали фото ліквідації наслідків ворожої атаки на місто.
ДОПОВНЕНО О 08:15. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучань в Одеській області виникли пожежі за кількома адресами, їх оперативно ліквідували.
Відомо вже про сімох постраждалих.
- Вдень 13 квітня Росія завдала подвійного удару "Іскандерами" по центру Сум, вбивши понад 30 людей і поранивши близько 70.
- Рано-вранці 14 квітня Росія завдала дронового удару по Харкову. Загорілися складські приміщення, вогонь охопив 1000 кв. м.