Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео

Наслідки атаки БпЛА в Одесі (Фото: Facebook Геннадія Труханова)

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників ввечері 13 квітня в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечено операційну. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Повітряна тривога в Одесі почалася з 21:48 і тривала годину, в цей час у місті було чути вибухи.

Пацієнти лікарні не постраждали.

Пошкоджено також житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки.

Відомо про п’ятьох постраждалих.

Фото: Геннадій Труханов

Фото: Геннадій Труханов

Фото: Геннадій Труханов

Фото: Геннадій Труханов

Фото: Геннадій Труханов

Фото: Геннадій Труханов

Також одеські комунальники показали фото ліквідації наслідків ворожої атаки на місто.

Фото: ЖКС Одеси

Фото: ЖКС Одеси

Фото: ЖКС Одеси

ДОПОВНЕНО О 08:15. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучань в Одеській області виникли пожежі за кількома адресами, їх оперативно ліквідували.

Відомо вже про сімох постраждалих.