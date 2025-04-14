Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео
Наслідки атаки БпЛА в Одесі (Фото: Facebook Геннадія Труханова)

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників ввечері 13 квітня в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечено операційну. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Повітряна тривога в Одесі почалася з 21:48 і тривала годину, в цей час у місті було чути вибухи.

Пацієнти лікарні не постраждали.

Пошкоджено також житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки.

Відомо про п’ятьох постраждалих.

Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео
Фото: Геннадій Труханов
Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео
Фото: Геннадій Труханов
Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео
Фото: Геннадій Труханов
Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео
Фото: Геннадій Труханов
Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео
Фото: Геннадій Труханов
Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео
Фото: Геннадій Труханов

Також одеські комунальники показали фото ліквідації наслідків ворожої атаки на місто.

Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео
Фото: ЖКС Одеси
Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео
Фото: ЖКС Одеси
Одеса. Російські дрони понівечили операційну, будинки і СТО – фото і відео
Фото: ЖКС Одеси

ДОПОВНЕНО О 08:15. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучань в Одеській області виникли пожежі за кількома адресами, їх оперативно ліквідували.

Відомо вже про сімох постраждалих.

  • Вдень 13 квітня Росія завдала подвійного удару "Іскандерами" по центру Сум, вбивши понад 30 людей і поранивши близько 70.
  • Рано-вранці 14 квітня Росія завдала дронового удару по Харкову. Загорілися складські приміщення, вогонь охопив 1000 кв. м.
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