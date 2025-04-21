Одесса была под массированной атакой российских "шахедов": были слышны взрывы

Сообщалось об угрозе для разных частей города

Иллюстративное фото: Pacific Press

Одесса находилась под массированной атакой российских дронов-камикадзе типа Shahed, в городе были слышны взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Воздушная тревога в городе была объявлена в 21:56, с этого времени в городе регулярно гремели взрывы, передает корреспондент LIGA.net.

Власти сообщали об опасности для центра города, Аркадии, Пересыпского, Киевского и Хаджибейского районов.

ОБНОВЛЕНО в 22:56. Объявлен отбой тревоги в Одесской области.