Россияне ударили под Купянском – погибли два человека
Россияне нанесли авиаудар по Купянскому району Харьковской области – погибли два человека, сообщила областная прокуратура. На фото ниже видно тело жертвы, 18+.
По данным следствия, около 17:00 захватчики ударили по селу Петропавловка, из-за чего погибли 54-летняя женщина и мужчина 26 лет.
Также в населенном пункте повреждены жилые дома.
Правоохранители устанавливают точный тип боеприпаса, которым РФ совершила атаку.
Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
Село Петропавловка – расположено восточнее от Купянска, на расстоянии около километра от линии фронта.
- В ночь на 21 апреля Россия ударила по Украине тремя ракетами и 96 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 42 вражеских БпЛА.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.