Россияне ударили под Купянском – погибли два человека

Управляемая авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне нанесли авиаудар по Купянскому району Харьковской области – погибли два человека, сообщила областная прокуратура. На фото ниже видно тело жертвы, 18+.

По данным следствия, около 17:00 захватчики ударили по селу Петропавловка, из-за чего погибли 54-летняя женщина и мужчина 26 лет.

Также в населенном пункте повреждены жилые дома.

Правоохранители устанавливают точный тип боеприпаса, которым РФ совершила атаку.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Село Петропавловка – расположено восточнее от Купянска, на расстоянии около километра от линии фронта.

Петропавловка на карте Deepstate

В ночь на 21 апреля Россия ударила по Украине тремя ракетами и 96 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 42 вражеских БпЛА.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.