Росіяни вдарили під Куп'янськом – загинули двоє людей
Росіяни здійснили авіаудар по Куп'янському району Харківщини – загинули двоє людей, повідомила обласна прокуратура. На фото нижче видно тіло жертви, 18+.
За даними слідства, близько 17:00 загарбники вдарили по селу Петропавлівка, через що загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років.
Також у населеному пункті пошкоджено житлові будинки.
Правоохоронці встановлюють точний тип боєприпасу, яким РФ здійснила атаку.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
Петропавлівка – село на схід від Куп'янська, розташоване на відстані близько кілометра від лінії фронту.
- У ніч на 21 квітня Росія вдарила по Україні трьома ракетами та 96 дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила 42 ворожі БпЛА.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська та Черкаська області.