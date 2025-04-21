Росіяни вдарили під Куп'янськом – загинули двоє людей

Керована авіабомба (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни здійснили авіаудар по Куп'янському району Харківщини – загинули двоє людей, повідомила обласна прокуратура. На фото нижче видно тіло жертви, 18+.

За даними слідства, близько 17:00 загарбники вдарили по селу Петропавлівка, через що загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років.

Також у населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

Правоохоронці встановлюють точний тип боєприпасу, яким РФ здійснила атаку.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Петропавлівка – село на схід від Куп'янська, розташоване на відстані близько кілометра від лінії фронту.

Петропавлівка на мапі Deepstate

У ніч на 21 квітня Росія вдарила по Україні трьома ракетами та 96 дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила 42 ворожі БпЛА.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська та Черкаська області.