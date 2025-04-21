Одеса була під масованою атакою російських "шахедів": було чути вибухи

Повідомлялось про загрозу для різних частин міста

Ілюстративне фото: Pacific Press

Одеса перебувала під масованою атакою російських дронів-камікадзе типу Shahed, у місті було чути вибухи, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

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Повітряну тривогу у місті оголосили о 21:56, відтоді у місті регулярно лунали вибухи, передає кореспондент LIGA.net.

Влада повідомляла про небезпеку для центру міста, Аркадії, Пересипського, Київського та Хаджибейського районів.

22:56. Оголошено відбій тривоги в Одеській області.

ОНОВЛЕНО о 23:09. Суспільне пише, що в Одесі є пожежі після російської атаки.