Одеса була під масованою атакою російських "шахедів": було чути вибухи
Одеса перебувала під масованою атакою російських дронів-камікадзе типу Shahed, у місті було чути вибухи, повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Повітряну тривогу у місті оголосили о 21:56, відтоді у місті регулярно лунали вибухи, передає кореспондент LIGA.net.
Влада повідомляла про небезпеку для центру міста, Аркадії, Пересипського, Київського та Хаджибейського районів.
22:56. Оголошено відбій тривоги в Одеській області.
ОНОВЛЕНО о 23:09. Суспільне пише, що в Одесі є пожежі після російської атаки.
- У ніч на 21 квітня Росія вдарила по Україні трьома ракетами та 96 дронами різних типів. Протиповітряна оборона збила 42 ворожі БпЛА.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська та Черкаська області.
- Ввечері загарбники здійснили авіаудар по Куп'янському району Харківщини – загинули двоє людей.