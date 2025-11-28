Россия пытается "шахедами" сбивать украинские самолеты и вертолеты

Юрий Мироненко (Фото: Госспецсвязи)

Россия начала использовать свои взрывные беспилотники Shahed для попыток сбивания украинских самолетов и вертолетов в воздухе. Об этом сообщил изданию Business Insider заместитель министра обороны Украины по вопросам инноваций подполковник Юрий Мироненко.

По его словам, российская армия испытывает новые модификации "шахедов" и другие модели дронов, которые управляются непосредственно операторами. Для этого используются антенны на временно оккупированных территориях Украины, а также на территориях России и Беларуси вблизи фронта.

"Бороться с такими "шахедами" еще сложнее, поскольку они управляются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе. Это не просто сокращает время реакции украинских защитников, а создает целый ряд новых проблем", – добавил Мироненко.

Украина в значительной степени полагается на боевую авиацию для сбивания российских беспилотников. Business Insider отмечает, что тактика охоты на самолеты с беспилотниками, вероятно, является попыткой Москвы подавить противовоздушную оборону Киева.

В то же время, по мнению Мироненко, Киев способен реагировать на угрозу нового оружия России и может делать это "очень быстро".

"Но как именно это то, что можно раскрыть лишь со временем, как только враг поймет характер контрмер – и они больше не обеспечивают конкурентное преимущество", – уточнил замминистра.