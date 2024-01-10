Иран, возможно, разработал новый "шахед" специально для уничтожения радаров ПВО – Sky News

По словам источника издания, Shahed-107, вероятно, может выполнять функции как разведки, так и поражения целей

Владимир Путин и аятолла Хаменеи (Фото - EPA)

Иран якобы разработал новый ударный дрон Shahed-107 специально для уничтожения радаров противовоздушной обороны и, вероятно, близок к поставкам в Россию ракет класса "земля-земля". Об этом сообщает Sky News со ссылкой на информированный источник в британских службах безопасности.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как пишет издание, Shahed-107, вероятно, может выполнять функции как разведки, так и поражения целей, причем он может быть оснащен средствами обнаружения средств ПВО.

Дрон относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным хвостовым оперением. Дрон длиной около 2,5 метров и размахом крыльев 3 метра может запускаться с транспортной платформы и, как предполагается, имеет дальность действия до 1500 км, сообщил источник издания.

По его данным, "несколько экземпляров" этой разработки могли быть предложены России в рамках обсуждаемой сделки о поставках иранского оружия и что россиянам показывали испытательные запуски нового БПЛА на авиабазе в центральном Иране.

Sky News также цитирует неназванный источник в Украине, который считает, что сообщение о разработке в Иране нового типа дрона "скорее всего, соответствует действительности", и что у Украины "серьезные опасения в связи с возможными поставками России упомянутых типов дронов".

Британский источник также сообщил, что Иран и Россия, видимо, близки к заключению новой сделки по поставкам оружия, в рамках которой Россия рассчитывает получить высокоточные иранские ракетные системы класса "земля-земля".

В сентябре 2023 года Иран заявил о создании военного дрона "рекордного радиуса действия".

19 декабря 2023 года минфин США объявил о введении санкций в отношении 10 юридических и четырех физических лиц из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии, которых обвиняют в обеспечении производства иранских дронов.

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed до 2025 года.

В США считают, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине.

Читайте также: Зеленский: Поставки России оружия от диктатур сейчас ритмичнее, чем Украине от демократий