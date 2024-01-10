Іран, можливо, розробив новий "шахед" спеціально для знищення радарів ППО – Sky News

За словами джерела видання, Shahed-107, ймовірно, може виконувати функції як розвідки, так і ураження цілей

Володимир Путін та аятолла Хаменеї (Фото - EPA)

Іран нібито розробив новий ударний дрон Shahed-107 спеціально для знищення радарів протиповітряної оборони і, ймовірно, близький до постачання в Росію ракет класу "земля-земля". Про це повідомляє Sky News із посиланням на інформоване джерело у британських службах безпеки.

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Як пише видання, Shahed-107, ймовірно, може виконувати функції як розвідки, так і ураження цілей, причому він може бути оснащений засобами виявлення засобів ППО.

Дрон належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним хвостовим оперенням. Дрон завдовжки близько 2,5 метрів та розмахом крил 3 метри може запускатися з транспортної платформи і, як вважається, має дальність дії до 1500 км, повідомило джерело видання.

За його даними, "кілька екземплярів" цієї розробки могли бути запропоновані Росії в рамках обговорюваної угоди про постачання іранської зброї і росіянам показували випробувальні запуски нового БПЛА на авіабазі в центральному Ірані.

Sky News також цитує неназване джерело в Україні, яке вважає, що повідомлення про розробку в Ірані нового типу дрона "швидше за все, відповідає дійсності", і що Україна має "серйозні побоювання у зв'язку з можливими постачаннями Росії згаданих типів дронів".

Британське джерело також повідомило, що Іран і Росія, мабуть, близькі до укладання нової угоди щодо постачання зброї, в рамках якої Росія розраховує отримати високоточні іранські ракетні системи класу "земля-земля".

У вересні 2023 року Іран заявив про створення військового дрона "рекордного радіуса дії".

19 грудня 2023 року Мінфін США оголосив про введення санкцій щодо 10 юридичних та чотирьох фізичних осіб з Ірану, Малайзії, Гонконгу та Індонезії, яких звинувачують у забезпеченні виробництва іранських дронів.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

У США вважають, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні.

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