"Аерокосмічний джихад": США ввели санкції проти мережі виробництва іранських дронів
Мінфін США оголосив про введення санкцій щодо 10 юридичних та чотирьох фізичних осіб з Ірану, Малайзії, Гонконгу та Індонезії, яких звинувачують у забезпеченні виробництва іранських дронів.
Заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон заявив, що "незаконне виробництво і поширення Іраном смертоносних БПЛА своїм терористичним ставленикам на Близькому Сході і в Росії продовжує загострювати напруженість і затягувати конфлікти, підриваючи стабільність".
Мережа компаній, що потрапила під санкції, сприяла закупівлі компонентів для "джихаду аерокосмічних сил" Корпусу вартових ісламської революції та його програми виробництва дронів.
Останнім часом дрони виробництва Ірану застосовувалися не лише Росією проти України, а й, як підозрюють експерти, єменськими хуситами проти торгових суден та військових кораблів у Червоному морі.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Так, 16 грудня було знищено 30 із 31 Shahed.
- 15 грудня – всі 14 "шахедів", 14 грудня – 41 з 42 "шахедів". У ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну двома десятками "шахедів" та двома ракетами. Усі безпілотники та одну ракету вдалося збити, ще одна не влучила.
- У ніч проти 18 грудня окупанти знову атакували "шахедами" – всі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.
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