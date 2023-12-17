Есмінець США збив 14 дронів хуситів над Червоним морем, атаки відбуваються щодня

Есмінець USS Carney збив над Червоним морем 14 дронів, запущених хуситами з території Ємену

USS Carney (Фото - US Central Command)

16 грудня есмінець USS Carney збив над Червоним морем 14 дронів, запущених із території Ємену. Про це повідомило Центральне командування США.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Усі 14 дронів, запущені з контрольованої хуситами території Ємену у напрямку американського корабля, було збито.

Інцидент стався рано-вранці за місцевим часом. Партнерів США в Червоному морі "було попереджено про загрозу", сказано в повідомленні.



Постраждалих під час інциденту не було.

3 грудня USS Carney і кілька цивільних суден були атаковані в Червоному морі, есмінець тоді збив не менше двох запущених по ньому дронів.

13 грудня есмінець USS Mason доповів, що збив дрон хуситів, запущений із Ємену. Того ж дня хусити атакували двома ракетами нафтохімічний танкер Ardmore Encounter, що йшов під прапором Маршаллових Островів з Індії у бік Суецького каналу, але схибили.

14 грудня було обстріляно контейнеровоз Maersk Gibraltar. По ньому було випущено ракету, яка впала у воду і вибухнула неподалік судна.

15 грудня два торгові судна були атаковані з території Ємену, одне з них спалахнуло.

У той же день одна з найбільших у світі судноплавних компаній Maersk заявила, що припиняє всі рейси в Червоному морі, яке є одним із найважливіших маршрутів постачання нафти.