Есмінець США збив 14 дронів хуситів над Червоним морем, атаки відбуваються щодня
16 грудня есмінець USS Carney збив над Червоним морем 14 дронів, запущених із території Ємену. Про це повідомило Центральне командування США.
Усі 14 дронів, запущені з контрольованої хуситами території Ємену у напрямку американського корабля, було збито.
Інцидент стався рано-вранці за місцевим часом. Партнерів США в Червоному морі "було попереджено про загрозу", сказано в повідомленні.
Постраждалих під час інциденту не було.
3 грудня USS Carney і кілька цивільних суден були атаковані в Червоному морі, есмінець тоді збив не менше двох запущених по ньому дронів.
13 грудня есмінець USS Mason доповів, що збив дрон хуситів, запущений із Ємену. Того ж дня хусити атакували двома ракетами нафтохімічний танкер Ardmore Encounter, що йшов під прапором Маршаллових Островів з Індії у бік Суецького каналу, але схибили.
14 грудня було обстріляно контейнеровоз Maersk Gibraltar. По ньому було випущено ракету, яка впала у воду і вибухнула неподалік судна.
15 грудня два торгові судна були атаковані з території Ємену, одне з них спалахнуло.
У той же день одна з найбільших у світі судноплавних компаній Maersk заявила, що припиняє всі рейси в Червоному морі, яке є одним із найважливіших маршрутів постачання нафти.
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