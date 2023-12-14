Напади на торгові судна у Червоному морі відбуваються щодня, екіпажам видають зброю

Сьогодні з Ємену випустили ракету по контейнеровозу Maersk Gibraltar. Вчора звідти ж дві ракети випустили по танкеру Ardmore Encounter

Maersk Gibraltar (Фото - MarineTraffic.com)

14 грудня в районі Баб-ель-Мандебської протоки в Червоному морі було обстріляно контейнеровоз Maersk Gibraltar. По ньому з Ємену було випущено ракету, яка впала у воду і вибухнула неподалік судна, повідомляє ABC News.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Представник Пентагону повідомив агентству, що по контейнеровозу, який йшов під прапором Гонконгу з Салали (Оман) до Джидди (Саудівська Аравія) було випущено ракету, яка, на щастя, не влучила в ціль.

Перед цим британське Агентство торговельного судноплавства (UKMTO) повідомило (не вказуючи назву судна) про такий самий інцидент у районі Баб-ель-Мандебської протоки, який пов'язує Червоне море з Індійським океаном.

Приватна розвідувальна фірма Ambrey повідомила, що, за її даними, Maersk Gibraltar перед обстрілом був викликаний по радіо "кимось, хто називав себе "ВМС Ємену" і отримав вимогу змінити курс і йти до Ємену. Компанія вважає, що вимогу передали єменські хусити.

На день раніше, 13 грудня, хусити атакували двома ракетами нафтохімічний танкер Ardmore Encounter, який йшов під прапором Маршаллових Островів з Індії у бік Суецького каналу, але теж промахнулися. Повідомляється, що екіпаж судна був озброєний.

Крім того, есмінець USS Mason доповів, що збив дрон хуситів, запущений із Ємену.

12 грудня хусити вдарили ракетою по нафтохімічному танкеру Strinda, після чого на борту судна виникла пожежа.

9 грудня єменське збройне угруповання хуситів, яке контролює західну частину країни та її столицю, заявило, що блокуватиме проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх кораблів з будь-яких країн, що йдуть до Ізраїлю.

31 жовтня хусити взяли на себе відповідальність за серію ракетних атак на півдні Ізраїлю.

19 листопада єменські хусити захопили в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС".

27 листопада морпіхи ВМС США відбили нафтохімічний танкер Central Park, який хусити захопили днем раніше.

Читайте також: Єменські бойовики оголосили морську блокаду Ізраїлю. Країна відповіла: Діятимемо