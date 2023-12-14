Нападения на торговые суда в Красном море происходят ежедневно, экипажам выдают оружие

Сегодня из Йемена выпустили ракету по контейнеровозу Maersk Gibraltar. Вчера оттуда же две ракеты выпустили по танкеру Ardmore Encounter

Maersk Gibraltar (Фото - MarineTraffic.com)

14 декабря в районе Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море был обстрелян контейнеровоз Maersk Gibraltar. По нему из Йемена была выпущена ракета, которая упала в воду и взорвалась неподалеку от судна, сообщает ABC News.

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Представитель Пентагона сообщил агентству, что по контейнеровозу, который шел под флагом Гонконга из Салалы (Оман) в Джидду (Саудовская Аравия) была выпущена ракета, которая, к счастью, не попала в цель.

Перед этим британское Агентство торгового судоходства (UKMTO) сообщило (не указывая названия судна) о таком же инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива, который связывает Красное море с Индийским океаном.

Частная разведывательная фирма Ambrey сообщила изданию, что, по ее данным, Maersk Gibraltar перед обстрелом был вызван по радио "кем-то, кто называл себя "ВМС Йемена" и получил требование изменить курс и идти в Йемен. Компания считает, что требование передали йеменские хуситы.

Днем ранее, 13 декабря, хуситы атаковали двумя ракетами нефтехимический танкер Ardmore Encounter, который шел под флагом Маршалловых Островов из Индии в сторону Суэцкого канала, но тоже промахнулись. Сообщается, что экипаж судна был вооружен.

Кроме того, эсминец USS Mason доложил, что сбил дрон хуситов, запущенный из Йемена.

12 декабря хуситы ударили ракетой по нефтехимическому танкеру Strinda, после чего на борту судна возник пожар.

9 декабря йеменская вооруженная группировка хуситов, которая контролирует западную часть страны и ее столицу, заявила, что будет блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив всех кораблей из любых стран, идущих в Израиль.

31 октября хуситы взяли на себя ответственность за серию ракетных атак по югу Израиля.

19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".

27 ноября морпехи ВМС США отбили нефтехимический танкер Central Park, который хуситы захватили днем ранее.

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