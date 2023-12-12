По норвежскому балкеру в Красном море ударили крылатой ракетой, на борту был пожар
По норвежскому балкеру Strinda был нанесен ракетный удар в Красном море, на борту был пожар. Об этом сообщила компания J. Ludwig Mowinckels Rederi, которая владеет судном.
Как сообщается, в ночь с 11 на 12 декабря по гражданскому грузовому судну Strinda была выпущена крылатая ракета, по первоначальным данным – с территории Йемена.
В результате атаки жертв не было, но на борту возник пожар.
Судно остается на ходу, идет в ближайшую безопасную гавань.
Управление морских торговых операций Великобритании также заявило, что получило сообщение о происшествии с судном в районе Баб-эль-Мандебского пролива примерно в 24 км от йеменского порта Моха.
9 декабря йеменская вооруженная группировка хуситов, которая контролирует западную часть страны и ее столицу, заявила, что будет блокировать прохождение через пролив всех кораблей из любых стран, идущих в Израиль.
- 31 октября хуситы взяли на себя ответственность за серию ракетных атак по югу Израиля.
- 19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".
- 27 ноября морпехи ВМС США отбили нефтехимический танкер Central Park, который хуситы захватили днем ранее.