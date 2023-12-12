По норвезькому балкеру в Червоному морі вдарили крилатою ракетою, на борту була пожежа
По норвезькому балкеру Strinda було завдано ракетного удару в Червоному морі, на борту була пожежа. Про це повідомила компанія J. Ludwig Mowinckels Rederi, яка володіє судном.
Як повідомляється, в ніч з 11 на 12 грудня по цивільному вантажному судну Strinda було випущено крилату ракету, за попередніми даними – з території Ємену.
Напад стався приблизно за 110 км на північ від Баб-ель-Мандебської протоки, яка сполучає Червоне море з Індійським океаном.
Внаслідок атаки жертв не було, але на борту виникла пожежа.
Судно залишається на ходу, йде до найближчої безпечної гавані.
За повідомленням міноборони США, для допомоги потерпілому судну було спрямовано американського есмінця USS Mason.
Управління морських торгових операцій Великої Британії також заявило, що отримало повідомлення про подію з судном у районі Баб-ель-Мандебської протоки приблизно за 24 км від єменського порту Моха.
9 грудня єменське збройне угруповання хуситів, яке контролює західну частину країни та її столицю, заявило, що блокуватиме проходження через протоку всіх кораблів з будь-яких країн, що йдуть до Ізраїлю.
- 31 жовтня хусити взяли на себе відповідальність за серію ракетних атак на півдні Ізраїлю.
- 19 листопада єменські хусити захопили в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС".
- 27 листопада морпіхи ВМС США відбили нафтохімічний танкер Central Park, який хусити захопили днем раніше.