Эсминец США сбил 14 дронов хуситов над Красным морем, атаки происходят каждый день

16 декабря эсминец USS Carney сбил над Красным морем 14 дронов, запущенных с территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование США.

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Все 14 дронов, запущенные с контролируемой хуситами территории Йемена в направлении американского корабля, были сбиты.

Инцидент произошел рано утром по местному времени. Партнеры США в Красном море "были предупреждены об угрозе", сказано в сообщении.



Пострадавших во время инцидента не было.

3 декабря USS Carney и несколько гражданских судов были атакованы в Красном море, эсминец тогда сбил не менее двух запущенных по нему дронов.

13 декабря эсминец USS Mason доложил, что сбил дрон хуситов, запущенный из Йемена. В тот же день хуситы атаковали двумя ракетами нефтехимический танкер Ardmore Encounter, шедший под флагом Маршалловых Островов из Индии в сторону Суэцкого канала, но промахнулись.

14 декабря был обстрелян контейнеровоз Maersk Gibraltar. По нему была выпущена ракета, которая упала в воду и взорвалась неподалеку от судна.

15 декабря два торговых судна были атакованы с территории Йемена, одно из них загорелось.

В тот же день одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk заявила, что прекращает все рейсы в Красном море, которое является одним из важнейших маршрутов поставки нефти.

31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак на юге Израиля.