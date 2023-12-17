Эсминец США сбил 14 дронов хуситов над Красным морем, атаки происходят каждый день
16 декабря эсминец USS Carney сбил над Красным морем 14 дронов, запущенных с территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование США.
Все 14 дронов, запущенные с контролируемой хуситами территории Йемена в направлении американского корабля, были сбиты.
Инцидент произошел рано утром по местному времени. Партнеры США в Красном море "были предупреждены об угрозе", сказано в сообщении.
Пострадавших во время инцидента не было.
3 декабря USS Carney и несколько гражданских судов были атакованы в Красном море, эсминец тогда сбил не менее двух запущенных по нему дронов.
13 декабря эсминец USS Mason доложил, что сбил дрон хуситов, запущенный из Йемена. В тот же день хуситы атаковали двумя ракетами нефтехимический танкер Ardmore Encounter, шедший под флагом Маршалловых Островов из Индии в сторону Суэцкого канала, но промахнулись.
14 декабря был обстрелян контейнеровоз Maersk Gibraltar. По нему была выпущена ракета, которая упала в воду и взорвалась неподалеку от судна.
15 декабря два торговых судна были атакованы с территории Йемена, одно из них загорелось.
В тот же день одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk заявила, что прекращает все рейсы в Красном море, которое является одним из важнейших маршрутов поставки нефти.
- 31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак на юге Израиля.
- 19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".
- 26 ноября хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.