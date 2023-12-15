Йеменские пираты ударили по двум торговым судам в Красном море, на одном судне пожар

В Красном море два торговых судна сегодня были атакованы ракетами или БПЛА с территории Йемена, одно из них загорелось

MSC Palatium III (Фото - MarineTraffic.com)

В Красном море два торговых судна были атакованы 15 декабря с территории Йемена, одно из них загорелось. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленный источник в правительстве США.

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По данным представителя Пентагона и сообщению частной разведывательной компании Ambrey, было нанесено два удара ракетами или беспилотником. Пострадал контейнеровоз MSC Palatium III, идущий под флагом Либерии, на его борту возник пожар, потеряна часть груза. О пострадавших пока не сообщалось.

Еще один снаряд упал в воду недалеко от грузового судна Al Jasrah, которое также ходит под флагом Либерии. Как считает источник издания в Пентагоне, именно Al Jasrah был целью двух ракет, а попадание одной из них по MSC Palatium III было случайным.

Сегодняшние нападения продолжают серию атак йеменских хуситов на торговые суда, которые идут через Баб-эль-Мандебский пролив.

12 декабря хуситы ударили ракетой по нефтехимическому танкеру Strinda, после чего на борту судна возник пожар.

13 декабря, хуситы атаковали двумя ракетами нефтехимический танкер Ardmore Encounter, но промахнулись. В тот же день эсминец USS Mason доложил, что сбил дрон хуситов, запущенный из Йемена.

14 декабря был обстрелян контейнеровоз Maersk Gibraltar. По нему была выпущена ракета, которая упала в воду и взорвалась неподалеку от судна.

9 декабря йеменская вооруженная группировка хуситов, которая контролирует западную часть страны и ее столицу, заявила, что будет блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив всех кораблей из любых стран, идущих в Израиль.

31 октября хуситы взяли на себя ответственность за серию ракетных атак по югу Израиля.

19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".

27 ноября морпехи ВМС США отбили нефтехимический танкер Central Park, который хуситы захватили днем ранее.

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