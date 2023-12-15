Єменські пірати вдарили по двох торгових суднах у Червоному морі, на одному судні пожежа

У Червоному морі два торгові судна сьогодні були атаковані ракетами або БпЛА з території Ємену, одне з них спалахнуло

MSC Palatium III (Фото - MarineTraffic.com)

У Червоному морі два торгові судна були атаковані 15 грудня з території Ємену, одне з них спалахнуло. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на обізнане джерело в уряді США.

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За даними представника Пентагону та за повідомленням приватної розвідувальної компанії Ambrey, було завдано два удари ракетами або безпілотником. Постраждав контейнеровоз MSC Palatium III, що йде під прапором Ліберії, на його борту виникла пожежа, втрачено частину вантажу. Про постраждалих наразі не повідомлялося.

Ще один снаряд упав у воду неподалік вантажного судна Al Jasrah, яке також ходить під прапором Ліберії. Як вважає джерело в Пентагоні, саме Al Jasrah був ціллю двох ракет, а влучання однієї з них по MSC Palatium III було випадковим.

Сьогоднішні напади продовжують серію атак єменських хуситів на торгові судна, які йдуть через Баб-ель-Мандебську протоку.

12 грудня хусити вдарили ракетою по нафтохімічному танкеру Strinda, після чого на борту судна виникла пожежа.

13 грудня хусити атакували двома ракетами нафтохімічний танкер Ardmore Encounter, але схибили. Того ж дня есмінець USS Mason доповів, що збив дрон хуситів, запущений з Ємену.

14 грудня було обстріляно контейнеровоз Maersk Gibraltar. По ньому було випущено ракету, яка впала у воду і вибухнула неподалік судна.

9 грудня єменське збройне угруповання хуситів, яке контролює західну частину країни та її столицю, заявило, що блокуватиме проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх кораблів з будь-яких країн, що йдуть до Ізраїлю.

31 жовтня хусити взяли на себе відповідальність за серію ракетних атак на півдні Ізраїлю.

19 листопада єменські хусити захопили в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС".

27 листопада морпіхи ВМС США відбили нафтохімічний танкер Central Park, який хусити захопили днем раніше.

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