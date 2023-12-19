"Аэрокосмический джихад": США ввели санкции против сети производства иранских дронов

Минфин США ввел санкции против фигурантов из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии, которых обвиняют в обеспечении производства иранских дронов

Ирландский карбюратор на дроне Shahed (Фото: Telegram Андрея Ермака)

Минфин США объявил о введении санкций в отношении 10 юридических и четырех физических лиц из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии, которых обвиняют в обеспечении производства иранских дронов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Заместитель министра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон заявил, что "незаконное производство и распространение Ираном смертоносных БПЛА своим террористическим ставленникам на Ближнем Востоке и в России продолжает обострять напряженность и затягивать конфликты, подрывая стабильность".

Попавшая под санкции сеть компаний способствовала закупке компонентов для "джихада аэрокосмических сил" Корпуса стражей исламской революции и его программы производства дронов.

В последнее время дроны производства Ирана применялись не только Россией против Украины, но и, как подозревают эксперты, йеменскими хуситами против торговых судов и военных кораблей в Красном море.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря было уничтожено 30 из 31 Shahed.

15 декабря – все 14 "шахедов", 14 декабря – 41 из 42 "шахедов". В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину двумя десятками "шахедов" и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.

В ночь на 18 декабря оккупанты снова атаковали "шахедами" – все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Читайте также: Подоляк о беспилотниках Shahed-136: Иран так и не смог понять, как подняться со дна