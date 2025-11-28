Росія намагається "шахедами" збивати українські літаки та гелікоптери

Юрій Мироненко (Фото: Держспецзв'язку)

Росія почала використовувати свої вибухові безпілотники Shahed для спроб збиття українських літаків і вертольотів у повітрі. Про це повідомив виданню Business Insider заступник міністра оборони України з питань інновацій підполковник Юрій Мироненко.

За його словами, російська армія випробовує нові модифікації "шахедів" та інші моделі дронів, які керуються безпосередньо операторами. Для цього використовуються антени на тимчасово окупованих територіях України, а також на територіях Росії й Білорусі поблизу фронту.

"Боротися з такими "шахедами" ще складніше, оскільки вони керуються в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію і навіть намагатися атакувати наші літаки або вертольоти в повітрі. Це не просто скорочує час реакції українських захисників, а створює цілу низку нових проблем", – додав Мироненко.

Україна значною мірою покладається на бойову авіацію для збиття російських безпілотників. Business Insider відзначає, що тактика полювання на літаки з безпілотниками, ймовірно, є спробою Москви придушити протиповітряну оборону Києва.

Водночас, на думку Мироненка, Київ здатний реагувати на загрозу нової зброї Росії й може робити це "дуже швидко".

"Але як саме це те, що можна розкрити лише з часом, як тільки ворог зрозуміє характер контрзаходів – і вони більше не забезпечують конкурентну перевагу", – уточнив заступник міністра.