Росія почала активно бити по Україні новим Shahed-107: ГУР розкрило будову дрона

ГУР опублікувало будову та іноземну компонентну базу іранського дрона, яким РФ б'є по прифронтових регіонах

Shahed-107 (Фото: Головне управління розвідки / Facebook)

Головне управління розвідки на порталі War&Sanctions оприлюднило детальну будову нового іранського дрона Shahed-107. Саме його Росія почала активно застосовувати для ударів по прифронтових регіонах України.

Shahed-107 був уперше публічно представлений іранським Корпусом вартових ісламської революції у червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

"Поява Shahed-107 у Росії та його застосування проти України – це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном і Москвою", – йдеться в повідомленні.

Цей безпілотний літальний апарат виконаний за схемою верхньоплана із розмахом крил три метри та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції – з алюмінію.

У дослідженому зразку встановлена кумулятивна осколково-фугасна бойова частина вагою 15 кг. За своїми характеристиками вона аналогічна іншим бойовим частинам іранських "шахедів".

Силова установка представлена китайським двотактним бензиновим двигуном DLE 111. Подібні малолітражні двигуни вже неодноразово фіксувалися у складі російських БпЛА "Гербера", "БМ-35", "Пародія" та "Дельта".

Об’єм паливного бака становить 28 літрів. Це забезпечує дальність застосування "шахеда" близько 300 км.

Система навігації дрона побудована на інерціальній навігаційній системі (IMU), подібній до Sadra, захисному блоці від перешкод і чотириелементній завадостійкій антені. Управління здійснюється польотним контролером (FCU), який передає команди на сервоприводи елевонів і двигуна.

Його електронна компонентна база значною мірою складається з іноземних деталей: компоненти виробництва США, Швейцарії, КНР, Японії, Тайваню, Нідерландів та Ірландії.

У ГУР додали, що іранська зброя проходить бойові випробування саме на українській землі у протистоянні із західними оборонними технологіями. Отримані агресорами технологічні дані можуть бути використані у майбутніх дестабілізаційних діях у різних регіонах світу.