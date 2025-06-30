У РФ оголосили ракетну загрозу на відстані 600 кілометрів від лінії фронту
У місті Ахтубінськ Астраханської області Росії оголосили ракетну небезпеку – на відстані близько 600 кілометрів від лінії фронту. Таке повідомлення опублікував мер міста Олександр Сиваков.
На території міста запроваджено червоний режим небезпеки у зв'язку з загрозою ракетної атаки, написав він.
Тим часом в аеропорту Астрахані запроваджено тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків, передають російські пропагандисти з РИА Новости.
Відстань від Ахтубінська до лінії боєзітнення – близько 600 кілометрів:
Наразі немає інших подробиць про ситуацію в місті, так само невідомо, що саме спричинило цю ракетну загрозу.
За 2 кілометри від Ахтубінська розташована військово-повітряна база окупантів. Остання атака по цьому об'єкту відбулась у червні 2024 року – Головне управління розвідки повідомляло про ураження двох найсучасніших російських винищувачів Су-57. Це було перше ураження таких літаків в історії.
У червні 2025-го, після спецоперації Служби безпеки України "Павутина" з ураження стратегічної авіації РФ, на цій та іншій базах загарбники почали споруджувати укриття для літаків.
- На північ від Ахтубінська, на відстані ~45 кілометрів, розташований полігон Капустін Яр, звідки росіяни атакували Дніпро ракетою "Орєшнік" у листопаді 2024 року. Там же відбувалися випробування цього озброєння.