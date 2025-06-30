У РФ оголосили ракетну загрозу на відстані 600 кілометрів від лінії фронту

Ілюстративне фото з запуском ракети ATACMS: Lance Cpl. Nicholas Guevara

У місті Ахтубінськ Астраханської області Росії оголосили ракетну небезпеку – на відстані близько 600 кілометрів від лінії фронту. Таке повідомлення опублікував мер міста Олександр Сиваков.

На території міста запроваджено червоний режим небезпеки у зв'язку з загрозою ракетної атаки, написав він.

Тим часом в аеропорту Астрахані запроваджено тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків, передають російські пропагандисти з РИА Новости.

Відстань від Ахтубінська до лінії боєзітнення – близько 600 кілометрів:

Ахтубінськ – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)

Наразі немає інших подробиць про ситуацію в місті, так само невідомо, що саме спричинило цю ракетну загрозу.

За 2 кілометри від Ахтубінська розташована військово-повітряна база окупантів. Остання атака по цьому об'єкту відбулась у червні 2024 року – Головне управління розвідки повідомляло про ураження двох найсучасніших російських винищувачів Су-57. Це було перше ураження таких літаків в історії.

У червні 2025-го, після спецоперації Служби безпеки України "Павутина" з ураження стратегічної авіації РФ, на цій та іншій базах загарбники почали споруджувати укриття для літаків.