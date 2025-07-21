Зеленский анонсировал удары по российской логистике для прекращения террора "шахедами"
Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление дальнобойных ударов по России в ответ на массированные российские удары по украинским городам. Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам, нашим украинским громадам. Разные регионы: от Харьковской и Сумской областей до Франковска. Сильная атака была против Киева", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что после каждой волны российских ударов возникает вопрос о необходимости увеличения количества систем противовоздушной обороны и нанесения ударов на дальние расстояния по территории России.
"Если Путин так помешался на теме "шахедов" и террора, они должны остаться без логистики", – заявил президент.
Он добавил, что каждый, кто работает над ограничением потенциала России в войне, работает над достижением мира.
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- 17 июля канцлер Германии заявил, что Украина получит дальнобойное оружие в ближайшие недели и месяцы благодаря сотрудничеству с Германией.
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