Зеленський анонсував удари по російській логістиці задля припинення терору "шахедами"

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення далекобійних ударів по Росії у відповідь на російські масовані удари по українських містах. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах, наших українських громадах. Різні регіони: від Харківщини та Сумщини до Франківська. Сильна атака була проти Києва", – сказав він.

Зеленський наголосив, що після кожної хвилі російських ударів стає питання про збільшення кількості систем протиповітряної оборони та далекобійних ударів по Росії.

"Якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, вони мають залишитись без логістики", – заявив президент.

Він додав, що кожен, хто працює на обмеження потенціалу Росії у війні, працює на досягнення миру.