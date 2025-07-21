Зеленський анонсував удари по російській логістиці задля припинення терору "шахедами"
Президент Володимир Зеленський анонсував посилення далекобійних ударів по Росії у відповідь на російські масовані удари по українських містах. Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах, наших українських громадах. Різні регіони: від Харківщини та Сумщини до Франківська. Сильна атака була проти Києва", – сказав він.
Зеленський наголосив, що після кожної хвилі російських ударів стає питання про збільшення кількості систем протиповітряної оборони та далекобійних ударів по Росії.
"Якщо Путін так здурів на темі "шахедів" і терору, вони мають залишитись без логістики", – заявив президент.
Він додав, що кожен, хто працює на обмеження потенціалу Росії у війні, працює на досягнення миру.
- 15 липня The Washington Post повідомив, що Трамп розглядав можливість відправлення в Україну крилатих ракет Tomahawk, але вирішив відкласти це питання на випадок, якщо будуть потрібні додаткові важелі тиску на Путіна.
- 17 липня канцлер Німеччини заявив, що Україна отримає далекобійну зброю у найближчі тижні та місяці завдяки кооперації з Німеччиною.
Коментарі (0)