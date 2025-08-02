Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ, нефтебазы и завода "Электроприбор"

Под атакой украинских дронов оказались нефтеперерабатывающие заводы в Самарской и Рязанской областях

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В ночь на 2 августа Силы обороны нанесли успешные удары по четырем предприятиям государства-агрессора. Попадание подтвердил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Подтверждены попадания в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ – Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме этого, украинские дроны успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области России и поразили предприятие АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор"", специализирующееся на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники.

Зафиксировано множество взрывов и пожаров на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется, отметили в Генштабе.

Боевую работу проделали подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны.

Эти предприятия задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. Атака стала ответом на недавние обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранение гражданских жителей.

В ночь на 2 августа россияне жаловались на атаки дронов, взрывы раздавались в Ростовской, Пензенской, Самарской и Рязанской областях, а также временно оккупированном Крыму. Telegram-каналы публиковали видео попаданий в объекты оккупантов.

В ночь на 31 июля дроны атаковали радиозавод в Пензе.

Впоследствии стало известно, что по предприятию государства-агрессора ударили беспилотники Службы безопасности Украины.

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