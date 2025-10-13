У Криму СБУ і ССО уразили нафтотермінал та електропідстанції: відео й деталі від джерела
У ніч проти 13 жовтня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій завдали успішних ударів по тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.
Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму Безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили:
→ Феодосійський морський нафтовий термінал – безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа.
→ Підстанцію 220 кВ "Кафа" (м. Феодосія), яка є частиною енергомоста РФ – Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги.
→ Підстанцію 330 кВ "Сімферополь" – там пролунала серія вибухів.
- Атаку на нафтозавод у Феодосії визнали й самі окупанти. Загалом Міноборони РФ у ніч проти 13 жовтня нарахувало 103 нібито збитих або перехоплених БпЛА: 40 із них – над Кримом.
