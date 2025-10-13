У Криму СБУ і ССО уразили нафтотермінал та електропідстанції: відео й деталі від джерела

Співрозмовник LIGA.net в СБУ підтвердив успішне ураження низки об'єктів на території півострова вночі 13 жовтня

Фото від джерела LIGA.net

У ніч проти 13 жовтня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій завдали успішних ударів по тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.

Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму Безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили:

→ Феодосійський морський нафтовий термінал – безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа.

→ Підстанцію 220 кВ "Кафа" (м. Феодосія), яка є частиною енергомоста РФ – Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги.

→ Підстанцію 330 кВ "Сімферополь" – там пролунала серія вибухів.