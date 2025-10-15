Подтвержден удар по нефтебазе в Феодосии: повреждены 16 резервуаров, пожар продолжается

Украинские силы нанесли два удара с интервалом в неделю по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу

Фото от источника LIGA.net

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил повторное поражение нефтетерминала в Феодосии во временно оккупированном Крыму, а также сообщил об ударах по ряду других российских объектов.

По уточненным данным, в ночь на 13 октября было поражено предприятие "Морской нефтяной терминал", в результате чего повреждены 16 резервуаров с горючим, уцелевшие после предыдущей атаки.

На территории предприятия продолжается масштабный пожар.

В Генштабе отметили, что нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 000 кубометров.

Кроме того, в ночь на 14 октября украинские силы поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (Крым), пункт управления БпЛА в Олешках на временно оккупированной части Херсонской области и склад боеприпасов в районе Макеевки (временно оккупированная часть Донецкой области).