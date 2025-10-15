Підтверджено ураження нафтотермінала в Феодосії: пошкоджено 16 резервуарів, пожежа триває
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив повторне ураження нафтотермінала у Феодосії в тимчасово окупованому Криму, а також повідомив про удари по низці інших російських об’єктів.
За уточненими даними, у ніч проти 13 жовтня було уражено підприємство "Морской нефтяной терминал", внаслідок чого пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки.
На території підприємства триває масштабна пожежа.
У Генштабі наголосили, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в забезпеченні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 000 кубометрів.
Крім того, в ніч проти 14 жовтня українські сили уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (Крим), пункт управління БпЛА в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонської області та склад боєприпасів у районі Макіївки (тимчасово окупована частина Донеччини).
- Першого удару по нафтотерміналу у Федосії українські сили завдали у ніч проти 6 жовтня.
- Другого – вже за тиждень, у ніч проти 13 жовтня. Цей удар визнали й окупанти у Криму. По об'єкту били безпілотники СБУ і ССО.
