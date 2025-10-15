Підтверджено ураження нафтотермінала в Феодосії: пошкоджено 16 резервуарів, пожежа триває

Українські сили завдали двох ударів з інтервалом у тиждень по Феодосійському морському нафтовому терміналу

Фото від джерела LIGA.net

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив повторне ураження нафтотермінала у Феодосії в тимчасово окупованому Криму, а також повідомив про удари по низці інших російських об’єктів.

За уточненими даними, у ніч проти 13 жовтня було уражено підприємство "Морской нефтяной терминал", внаслідок чого пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки.

На території підприємства триває масштабна пожежа.

У Генштабі наголосили, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в забезпеченні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 000 кубометрів.

Крім того, в ніч проти 14 жовтня українські сили уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (Крим), пункт управління БпЛА в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонської області та склад боєприпасів у районі Макіївки (тимчасово окупована частина Донеччини).