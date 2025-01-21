Ексречник Генштабу пояснив, що не так із "взяттям за п’яту точку" Галушкіна, Горбенка і Лапіна

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До роботи затриманих 20 січня за провалену оборону Харківщини бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна справді є слушні зауваження. Проте слід зважати і на певні обставини, на які звернув увагу у розмові з LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

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"Зараз взяли за п’яту точку двох генералів і одного полковника. До їх роботи є слушні зауваження, але, заради справедливості, варто зазначити, що у Горбенка на 45 км було 800 піхотинців. З важкого озброєння – два танки, три САУ, два "Гради" (снарядів було на один залп)", – наголосив Селезньов.

Про це ж заявили і бійці 125 окремої бригади ТрО, вступившись за свого колишнього командира.

Однак, визнає Селезньов, безумовно, відповідальність з певних генералів не знімається. Адже якщо вони не були спроможними організувати належним чином оборону півночі Харківщини, то вони за це мають відповідати.

"Так само, як і інші військово-посадові особи, які або раніше, або зараз, буквально, завалюють виконання тих чи інших завдань з тих чи інших причин. Чи не мають нести відповідальності посадові особи, які призвели до втрат нами контролю над Авдіївкою, а потім над Очеретинським плацдармом? Така вибірковість викликає, щонайменше подив", – сказав колишній речник Генштабу.

Він задався питанням, де інші посадові особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до певних прорахунків та втрат територій і життів військових.

Селезньов вважає, що якщо дотримуватись послідовності та хронології подій, то треба шукати винуватців, починаючи з лютого-березня 2014 року, коли РФ захопила Крим.

"Зараз є стала думка, що у всьому винні Військово-морські сили. Але мені здається, що мала місце певна бездіяльність з боку вищого військового та політичного керівництва нашої країни. Починаючи з Турчинова та тодішнього начальника Генерального штабу Михайла Куцина, який не дав Муженку наказ виконувати заходи щодо деокупації Криму", – вважає він.

У травні 2024-го росіяни почали стрімке просування у Харківській області. Влада запевняла, що ситуацію вдалось стабілізувати.

Наприкінці червня ДБР взялося перевіряти дії генерала Содоля в межах справи про прорив у Харківській області. Це сталося після того, як бюро отримало листа від начштабу "Азову".

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