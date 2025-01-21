Экс-спикер Генштаба объяснил, что не так с "взятием за пятую точку" генералов и полковника

Иллюстративное фото: Depositphotos

К работе задержанных 20 января за проваленную оборону Харьковской области бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Илью Лапина действительно есть дельные замечания. Однако следует учитывать и определенные обстоятельства, которые обратил внимание в разговоре с LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Сейчас взяли за пятую точку двух генералов и одного полковника. К их работе есть дельные замечания, но, справедливости ради, стоит отметить, что у Горбенко на 45 км было 800 пехотинцев. Из тяжелого вооружения – два танка, три САУ, два "Града" (снарядов было на один залп)", – подчеркнул Селезнев.

Об этом же заявили и бойцы 125-й отдельной бригады ТрО, вступившись за своего бывшего командира.

Однако, признает Селезнев, безусловно, ответственность с некоторых генералов не снимается. Ведь если они не могли организовать должным образом оборону севера Харьковской области, то они за это должны отвечать.

"Так же, как и другие военно-должностные лица, которые либо раньше, либо сейчас, буквально, заваливают выполнение тех или иных задач по тем или иным причинам. Не должны ли нести ответственности должностные лица, приведшие к потере нами контроля над Авдеевкой, а потом над Очеретинским плацдармом? Такая избирательность вызывает по меньшей мере удивление", – сказал бывший спикер Генштаба.

Он задался вопросом, где другие должностные лица, чьи действия или бездействие привели к определенным просчетам и потерям территорий и жизней военных.

Селезнев считает, что если соблюдать последовательность и хронологию событий, то нужно искать виновников, начиная с февраля-марта 2014 года, когда РФ захватила Крым.

"Сейчас есть мнение, что во всем виноваты Военно-морские силы. Но мне кажется, что имело место определенное бездействие со стороны высшего военного и политического руководства нашей страны. Начиная с Турчинова и тогдашнего начальника Генерального штаба Михаила Куцина, который не дал Муженко приказ выполнять мероприятия по деоккупации Крыма", – считает он.

В мае 2024 года россияне начали стремительное продвижение в Харьковской области.

В конце июня ГБР принялось проверять действия генерала Содоля в рамках дела о прорыве в Харьковской области. Это произошло после того, как бюро получило письмо от начштаба "Азова".

Читайте: "Где другие?" Генералов и полковника задержали из-за провала обороны Харькова – что дальше